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Канада сыграет против США на Турнире четырех наций. Букмекеры дают командам равные шансы в матче

Сборная Канады сыграет против США на Турнире четырех наций. 

Букмекеры дают командам равные шансы, победа каждой оценивается коэффициентом 1.90.

Также аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал больше 4,5 голов идет за 1.34, а на тотал меньше 4,5 дают 3.10.

Матч пройдет 16 февраля и начнется в 4:00 мск.

Ставки на Спортсе

Опубликовала: Венера Кравченко
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
Ставки на хоккей
logoТурнир четырех наций
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