2.36 – самый высокий коэффициент на победу «Спартака» над «Балтикой» в этом веке
Букмекеры высоко оценивают шансы «Балтики» в матче 17-го тура Мир РПЛ против «Спартака».
На калининградцев можно поставить за 3.40. На красно-белых дают 2.36 – это самый высокий коэффициент на их победу над «Балтикой» в XXI веке.
Всего «Балтика» и «Спартак» провели в этом столетии 4 очных матча. 2 победы одержали калининградцы, еще 2 матча завершились в пользу красно-белых.
В первом круге текущего чемпионата «Балтика» разгромила «Спартак» в Москве – 3:0.
Курс на 70: неужели «Сочи» доберется до антирекорда и с Осинькиным?
