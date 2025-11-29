2.36 – самый высокий коэффициент на победу «Спартака» над «Балтикой» в этом веке

Букмекеры высоко оценивают шансы «Балтики» в матче 17-го тура Мир РПЛ против «Спартака».

На калининградцев можно поставить за 3.40. На красно-белых дают 2.36 – это самый высокий коэффициент на их победу над «Балтикой» в XXI веке.

Всего «Балтика» и «Спартак» провели в этом столетии 4 очных матча. 2 победы одержали калининградцы, еще 2 матча завершились в пользу красно-белых.

В первом круге текущего чемпионата «Балтика» разгромила «Спартак» в Москве – 3:0.

