Штегеманн показывал в среднем больше 8 желтых за еврокубковый матч в прошлом сезоне. 1.96 – минимум 5 предупреждений в игре ПАОКа с «Бранном»

ПАОК примет «Бранн» в 5-м туре общего этапа Лиги Европы.

Матч обслужит немецкий судья Саша Штегеманн. В прошлом сезоне он показывал в среднем по 8,17 желтых карточек за матч в еврокубках. В каждой игре было минимум по 5 предупреждений.

Букмекеры дают коэффициент 1.96 на то, что Штегеманн покажет 5+ желтых в сегодняшней встрече.

Матч состоится 27 ноября и начнется в 20:45 мск.