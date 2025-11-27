Штегеманн показывал в среднем больше 8 желтых за еврокубковый матч в прошлом сезоне. 1.96 – минимум 5 предупреждений в игре ПАОКа с «Бранном»
ПАОК примет «Бранн» в 5-м туре общего этапа Лиги Европы.
Матч обслужит немецкий судья Саша Штегеманн. В прошлом сезоне он показывал в среднем по 8,17 желтых карточек за матч в еврокубках. В каждой игре было минимум по 5 предупреждений.
Букмекеры дают коэффициент 1.96 на то, что Штегеманн покажет 5+ желтых в сегодняшней встрече.
Матч состоится 27 ноября и начнется в 20:45 мск.
