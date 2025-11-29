«Милан» – явный фаворит в матче против «Лацио». «Россонери» не проигрывают с августа

«Милан» примет «Лацио» в 13-м туре Серии А.

«Россонери» не проигрывают 12 матчей подряд во всех турнирах. Последнее поражение случилось в августе от «Кремонезе» (1:2).

Если серия миланцев прервется, сыграет коэффициент 5.70 – столько букмекеры дают на победу «Лацио». «Милан» котируется явным фаворитом встречи за 1.65. Ничья оценивается в 4.00.

Матч пройдет 29 ноября и начнется в 22:45 мск.

