«Милан» – явный фаворит в матче против «Лацио». «Россонери» не проигрывают с августа
«Милан» примет «Лацио» в 13-м туре Серии А.
«Россонери» не проигрывают 12 матчей подряд во всех турнирах. Последнее поражение случилось в августе от «Кремонезе» (1:2).
Если серия миланцев прервется, сыграет коэффициент 5.70 – столько букмекеры дают на победу «Лацио». «Милан» котируется явным фаворитом встречи за 1.65. Ничья оценивается в 4.00.
Матч пройдет 29 ноября и начнется в 22:45 мск.
