«Мальорка» упустила победу над «Осасуной», ведя 2:0 к 82-й минуте – 2:2. В лайве на ничью давали коэффициент 29.00

«Мальорка» дома упустила победу над «Осасуной» в 14-м туре Ла Лиги (2:2).

Хозяева открыли счет на 62-й минуте, на 66-й забили второй гол. Гости сократили разрыв на 82-й, а на 92-й спаслись от поражения.

В прематче «Мальорка» котировалась фаворитами с коэффициентом 2.41. Ничья оценивалась в 3.05. В лайве перед первым голом «Осасуны» коэффициент на ничью достигал 29.00.

