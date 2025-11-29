  • Спортс
«Балтика» – «Спартак»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы красно-белых взять реванш за разгром в первом круге

29 ноября в 17-м туре РПЛ состоится матч между «Балтикой» и «Спартаком». Встреча пройдет в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и начнется в 19:30 мск.

Команды находятся на соседних местах в таблице чемпионата. Калининградцы с 29 очками занимает пятую строчку, «Спартак» с 28 баллами располагается на шестом.

Соперники подходят к очной встрече в хорошей форме. «Балтика» не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд – три победы и три ничьи. В середине недели калининградцы обыграли «Торпедо» (2:0) в 1/16 финала Кубка России.

У «Спартака» четыре победы подряд во всех турнирах, две из них одержаны после ухода с поста главного тренера Деяна Станковича. На неделе красно-белые обыграли «Локомотив» (3:1) в Кубке России, а до этого были сильнее ЦСКА (1:0) в РПЛ.

В матче первого круга победу со счетом 3:0 одержали балтийцы. Аналитики БЕТСИТИ оценили шансы команды Андрея Талалаева во второй раз в сезоне обыграть «Спартак». На победу «Балтики» дают кэф 3.30, на успех москвичей предлагают 2.40, вероятность ничьей оценивается в 3.20.

Эксперты не ждут высокой результативности в Калининграде. Поставить на два гола и менее можно за 1.60, на три мяча и более дают 2.37.

Игроки БЕТСИТИ считают фаворитом матча «Спартак». На победу красно-белых пришлось 65% от всех ставок на исход, на успех «Балтики» – 15%, на ничью отдано 20%.

