6+ голов было в пяти последних матчах «Металлурга». 1.80 – минимум 6 шайб в игре с «Авангардом»

«Металлург» примет «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ.

В пяти последних матчах магнитогорцев было заброшено минимум 6 шайб в основное время.

Букмекеры дают коэффициент 1.80 на тотал больше 5,5 в сегодняшней игре. 2.10 – будет максимум 5 голов.

Матч состоится 27 ноября, начало – в 17:00 по московскому времени.