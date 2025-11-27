6+ голов было в пяти последних матчах «Металлурга». 1.80 – минимум 6 шайб в игре с «Авангардом»
«Металлург» примет «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ.
В пяти последних матчах магнитогорцев было заброшено минимум 6 шайб в основное время.
Букмекеры дают коэффициент 1.80 на тотал больше 5,5 в сегодняшней игре. 2.10 – будет максимум 5 голов.
Матч состоится 27 ноября, начало – в 17:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
