«Бавария» в концовке вырвала победу над «Санкт-Паули» – 3:1. В лайве коэффициент на фору мюнхенцев достигал 9.50
«Бавария» дома обыграла «Санкт-Паули» в 12-м туре Бундеслиги (3:1).
Гости открыли счет на 6-й минуте. Мюнхенцы сравняли на 44-й, а также забили на 93-й и 97-й минутах.
В прематче «Бавария» котировалась безоговорочным фаворитом у букмекеров. На ее победу давали 1.11, однако в лайве коэффициент поднялся до 5.50. Котировки на победу мюнхенцев с форой (-1,5) достигали 9.50.
