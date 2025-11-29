«Балтика» в меньшинстве и без Талалаева не пропустила от «Спартак» в 1-м тайме – 0:0. В лайве шансы на победу красно-белых поднялись до 59%

«Спартак» играет в гостях с «Балтикой» в 17-м туре Мир РПЛ (0:0).

«Балтика» на 30-й минуте осталась в меньшинстве – Ираклий Манелов получил прямую красную карточку. Спустя 3 минуты был удален тренер калининградцев Андрей Талалаев.

В прематче «Спартак» котировался фаворитом за 2.36 (около 42% вероятности). В лайве после удаления коэффициент на победу красно-белых упал до 1.70 (59%).

На «Балтику» можно поставить за 8.40, на ничью – за 2.95.

