«Балтика» в меньшинстве и без Талалаева не пропустила от «Спартак» в 1-м тайме – 0:0. В лайве шансы на победу красно-белых поднялись до 59%
«Спартак» играет в гостях с «Балтикой» в 17-м туре Мир РПЛ (0:0).
«Балтика» на 30-й минуте осталась в меньшинстве – Ираклий Манелов получил прямую красную карточку. Спустя 3 минуты был удален тренер калининградцев Андрей Талалаев.
В прематче «Спартак» котировался фаворитом за 2.36 (около 42% вероятности). В лайве после удаления коэффициент на победу красно-белых упал до 1.70 (59%).
На «Балтику» можно поставить за 8.40, на ничью – за 2.95.
Курс на 70: неужели «Сочи» доберется до антирекорда и с Осинькиным?
