«Монако» Головина впервые за 2,5 года победил «ПСЖ»

«ПСЖ» на выезде проиграл «Монако» в 14-м туре Лиги 1 (0:1).

На 68-й минуте Такуми Минамино отличился с передачи Александра Головина. С 80-й минуты «Монако» играл в меньшинстве из-за удаления защитника Тило Керера.

Это первая за 2,5 года победа «Монако» над парижанами. В фервале 2023-го монегаски обыграли «ПСЖ» со счетом 3:1.

В прематче «Монако» котировался андердогом с коэффициентом 4.50.

