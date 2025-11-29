«Балтика» в меньшинстве и без Талалаева обыграла «Спартак» – 1:0. В лайве шансы на победу калининградцев составляли 5%

«Спартак» на выезде проиграл «Балтике» в 17-м туре Мир РПЛ (0:1).

Из-за удаления Ираклия Манелова «Балтика» с 30-й минуты играла в меньшинстве. На 33-й был удален тренер калининградцев Андрей Талалаев. «Балтика» забила победный на 60-й.

В прематче калининградцы котировались у букмекеров андердогами за 3.40. В лайве после удаления коэффициент на победу «Балтики» достигал 20.00 (5% вероятности).

Короли нулевых ничьих: «Балтика» зачастила с 0:0 в РПЛ