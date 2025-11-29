«Байер» выиграл 1 из 6 последних матчей против «Боруссии» Дортмунд. Букмекеры дают командам равные шансы на победу в очной встрече

«Байер» примет «Боруссию» Дортмунд в 12-м туре Бундеслиги.

Букмекеры дают командам почти равные коэффициенты: 2.70 у «Байера» и 2.65 у «Боруссии». Ничья оценивается в 3.50.

Леверкузенцы выиграли лишь 1 из 6 последних матчей против дортмундцев (3 поражения и 2 ничьих). Если «Боруссия» как минимум не уступит в предстоящей встрече, сыграет коэффициент 1.48.

Матч пройдет 29 ноября. Начало – в 20:30 мск.

