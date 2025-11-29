«Фламенго» – фаворит против «Палмейраса» в финале Кубка Либертадорес. Команды разыгрывали титул в 2021-м
«Палмейрас» и «Фламенго» встретятся в финале Кубка Либертадорес.
«Фламенго» котируется фаворитом финала с коэффициентом 1.66. На триумф «Палмейрас» можно поставить за 2.20.
Команды уже разыгрывали трофей Кубка Либертадорес 4 года назад. В 2021-м турнир выиграл «Палмейрас». «Фламенго» также котировался фаворитом в финале.
Матч пройдет в ночь на 30 ноября. Начало – в 00:00 мск.
Курс на 70: неужели «Сочи» доберется до антирекорда и с Осинькиным?
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости