5.30 – «Зенит» выйдет в полуфинал кубка после 1:3 с «Динамо» в первом матче

«Динамо» примет «Зенит» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Первая игра в Санкт-Петербурге завершилась победой московского клуба со счетом 3:1.

Перед ответной встречей букмекеры дают коэффициент 5.30 на то, что «Зенит» сделает камбэк и выйдет в следующий раунд. На проход «Динамо» можно поставить за 1.17.

Матч состоится 27 ноября, начало – в 20:30 мск.