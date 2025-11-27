«Селтик» 16 матчей подряд не побеждает на выезде в еврокубках. 1.67 – проиграют «Фейеноорду» в гостях

«Фейеноорд» примет «Селтик» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

Клуб из Шотландии не побеждает в еврокубках на выезде с ноября 2021 года – 16 матчей подряд. 10 встреч завершились поражениями, разница мячей – 11:40.

Букмекеры считают «Фейеноорд» явным фаворитом встречи за 1.67. На ничью дают коэффициент 4.27, на победу «Селтика» – 4.52.

Матч состоится 27 ноября, начало – в 20:45 по московскому времени.