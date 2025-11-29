У «Балтики» 4 нулевых ничьи в 16 турах – больше всех в этом сезоне РПЛ. 8.00 – сыграют 0:0 со «Спартаком»
«Балтика» примет «Спартак» в 17-м туре Мир РПЛ.
«Спартак» котируется фаворитом с коэффициентом 2.35. На «Балтику» букмекеры дают 3.30, на ничью – 3.30.
Калининградцы в этом сезоне 8 раз сыграли вничью – больше всех в РПЛ. «Балтика» также лидирует по количеству нулевых ничьих – 4.
На 0:0 в матче со «Спартаком» можно поставить за 8.00.
Встреча пройдет 29 ноября. Начало – в 19:30 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
