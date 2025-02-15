4.30 – коэффициент, что Винисиус летом покинет «Реал»

Букмекеры оценили шансы Винисиуса покинуть «Реал».

Контракт бразильца с мадридским клубом рассчитан до 2027 года. Ранее сообщалось , что Винисиус хочет продлить контракт, по которому будет зарабатывать 25 млн евро в год чистыми.

По информации инсайдеров , саудовцы готовы предложить рекордные 350 млн евро за вингера «Реала».

Букмекеры дают коэффициент 4.30, что Винисиус покинет «Реал» летом.

Клуб Винисиуса на момент закрытия летнего трансферного окна:

«Реал» – 1.20; Любой клуб – 4.30; Любой клуб Саудовской Аравии – 4.50; «Ливерпуль» – 11.00; «ПСЖ» – 21.00.

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