4.30 – коэффициент, что Винисиус летом покинет «Реал»
Букмекеры оценили шансы Винисиуса покинуть «Реал».
Контракт бразильца с мадридским клубом рассчитан до 2027 года. Ранее сообщалось, что Винисиус хочет продлить контракт, по которому будет зарабатывать 25 млн евро в год чистыми.
По информации инсайдеров, саудовцы готовы предложить рекордные 350 млн евро за вингера «Реала».
Букмекеры дают коэффициент 4.30, что Винисиус покинет «Реал» летом.
Клуб Винисиуса на момент закрытия летнего трансферного окна:
«Реал» – 1.20;
Любой клуб – 4.30;
Любой клуб Саудовской Аравии – 4.50;
«Ливерпуль» – 11.00;
«ПСЖ» – 21.00.
Опубликовала: Венера Кравченко
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