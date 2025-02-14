Число потенциально договорных матчей в мировом спорте выросло на 17% за год. Чехия – лидер по странным играм
Международная ассоциация добросовестности ставок (IBIA) выявила 219 потенциально договорных матчей в 2024 году.
По сравнению с 2023 годом число подозрительных игры выросло на 17%. Большая часть сомнительных матчей прошла в Европе (80) и Азии (40).
Лидером по подозрительным матчам в 2024-м стала Чехия – на нее пришлось 19 сигналов. Второе место – у Турции (11 сигналов).
Большинство потенциально договорных матчей состоялось в футболе (75). В топ-3 также попали теннис (58) и настольный теннис (36). В киберспорте зафиксированы 32 подозрительные игры.
Отмечается, что 33 матча в 2024-м были официально признаны договорными благодаря сигналам от IBIA.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: IBIA
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