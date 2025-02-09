501.00 – коэффициент, что монетка упадет на ребро во время церемонии подбрасывания на Супербоуле-2025
Букмекеры оценили шансы монетки упасть на ребро во время церемонии подбрасывания на Супербоуле-2025.
В финале Национальной футбольной лиги сыграют «Филадельфия Иглс» и «Канзас-Сити Чифс».
Многие букмекеры принимают ставки на подбрасывание монетки без маржи: на выпадение орла или решки установлены коэффициенты 2.00. Попадание на ребро оценивается в 501.00.
Супербоул состоится 10 февраля. Начало – в 2:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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