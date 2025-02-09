1xBet стал беттинг-партнером теннисного турнира ATP в Далласе
1xBet и турнир ATP 500 Dallas Open заключили многолетний контракт.
1xBet стал беттинг-партнером открытого чемпионата Далласа. В рамках сотрудничества появится «инновационный виртуальный брендинг» букмекера, интегрированный в прямые трансляции матчей, который «улучшит впечатления от просмотра для любителей тенниса».
Финал турнира в Далласе состоится 9 февраля между Денисом Шаповаловым и Каспером Руудом.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Официальный сайт Dallas Open
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