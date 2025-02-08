7% – вероятность, что Трэвис Келси сделает предложение Тейлор Свифт во время Супербоула

Букмекеры открыли специальные линии на Супербоул-2025.

В финале Национальной футбольной лиги сыграют «Филадельфия» и «Канзас-Сити».

Криптобукмекер Polymarket дает 7%, что тайт-энд «Канзас-Сити» Трэвис Келси сделает предложение своей возлюбленной Тейлор Свифт после игры. Пара встречается с 2023 года.

Супербоул пройдет в ночь на 10 февраля.

Ставочная вики Спортса

Супербоул-2025: явного фаворита нет, ожидают исторический рекорд, 7% на предложение Тейлор Свифт