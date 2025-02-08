7% – вероятность, что Трэвис Келси сделает предложение Тейлор Свифт во время Супербоула
Букмекеры открыли специальные линии на Супербоул-2025.
В финале Национальной футбольной лиги сыграют «Филадельфия» и «Канзас-Сити».
Криптобукмекер Polymarket дает 7%, что тайт-энд «Канзас-Сити» Трэвис Келси сделает предложение своей возлюбленной Тейлор Свифт после игры. Пара встречается с 2023 года.
Супербоул пройдет в ночь на 10 февраля.
Супербоул-2025: явного фаворита нет, ожидают исторический рекорд, 7% на предложение Тейлор Свифт
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем