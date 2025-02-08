300.00 – коэффициент, что Антони получит «Золотой мяч до конца карьеры. Бразилец второй раз подряд стал MVP матча после перехода в «Бетис»

Букмекеры принимают ставки на «Золотой мяч» Антони.

Бразилец забил в матче 23-го тура Ла Лиги «Сельта» – «Бетис» (3:2). Это его вторая игра за «Бетис» после перехода из «Манчестер Юнайтед». Антони признали лучшим игроком в обоих матчах.

Российские букмекеры дают коэффициент 300.00, что бразилец выиграет «Золотой мяч» до конца карьеры. Также в этой линии присутствуют Николас Джексон и Харри Магуайр.

За «МЮ» Антони провел 14 матчей в текущем сезоне и забил один гол – в Кубке английской лиги.

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