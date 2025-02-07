В 60 раз с начала сезона обвалился коэффициент на квадрупл «Ливерпуля». Клуб не фаворит только в Кубке Англии
«Ливерпуль» котируется фаворитом в трех из четырех турниров текущего сезона.
«Красные» идут первыми в линии на победу в АПЛ (1.25), Кубке лиги (1.40) и Лиге чемпионов (5.00). Кубок Англии – единственный турнир, где «Ливерпуль» не котируется фаворитом – 5.50 против 5.00 у «Ман Сити».
Суммарный коэффициент на победу «Ливерпуля» во всех четырех турнирах – 41.00. В августе британские букмекеры давали на квадрупл по итогам сезона-2024/25 в 60 раз больше – 2500.00.
Квадрупл «Ливерпуля» – теперь реальность: шансов больше, чем при Клоппе, не фавориты только в одном турнире
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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