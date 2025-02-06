После обмена Батлера коэффициент на чемпионство «Голден Стэйт» обвалился почти в 2 раза. Клуб вошел в топ-10 претендентов на титул
Переход Джимми Батлера повысил шансы «Голден Стэйт» на титул.
Переход Джимми Батлера из «Майами» в «Голден Стэйт» в рамках многостороннего обмена повысил шансы «Уорриорз» на чемпионство.
После трейда коэффициент на титул «Голден Стэйт» обвалился почти в 2 раза – с 71.00 до 41.00. Команда вошла в букмекерский топ-10 претендентов на чемпионство.
Котировки на чемпионство «Майами» не поменялись и находятся в диапазоне от 251.00 до 301.00.
Реакция букмекеров на обмен Дончича: «Лейкерс» – новый претендент на титул, «Даллас» сбросили к «Клипперс» и «Хьюстону»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем