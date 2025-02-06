После обмена Батлера коэффициент на чемпионство «Голден Стэйт» обвалился почти в 2 раза. Клуб вошел в топ-10 претендентов на титул

Переход Джимми Батлера повысил шансы «Голден Стэйт» на титул.

Переход Джимми Батлера из «Майами» в «Голден Стэйт» в рамках многостороннего обмена повысил шансы «Уорриорз» на чемпионство.

После трейда коэффициент на титул «Голден Стэйт» обвалился почти в 2 раза – с 71.00 до 41.00. Команда вошла в букмекерский топ-10 претендентов на чемпионство.

Котировки на чемпионство «Майами» не поменялись и находятся в диапазоне от 251.00 до 301.00.

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