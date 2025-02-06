117,7 млрд рублей – объем депозитов в «Лиге ставок» за 2024-й год. Клиенты БК сделали почти 400 миллионов ставок
Вице-президент БК «Лига Ставок» Ратмир Ронами рассказал о финансовых итогах компании по итогам 2024 года.
Объем депозитов в «Лиге Ставок» в прошлом году составил 117,7 миллиарда рублей. Из этой суммы 102,3 миллиарда рублей пришлись на онлайн, а 15,4 миллиарда – на ППС.
«Клиентская база в прошлом году составила около 1 миллиона клиентов, из них активных игроков – более 350 тысяч», – сообщил Ронами.
Клиенты «Лиги Ставок» совершили почти 400 миллионов ставок в 2024 году.
В 2025 году в компании ожидают рост выручки на 15-25%. Таким образом, доход «Лиги Ставок» может составить от 135 до 147 млрд рублей.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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