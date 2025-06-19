«ПСЖ» трижды подряд выиграл с крупным счетом. 2.85 – парижане разгромят «Ботафого» на КЧМ
«ПСЖ» и «Ботафого» встретятся на клубном чемпионате мира.
Три последних матча парижского клуба закончились разгромами для соперников – 3:0 с «Реймсом», 5:0 с «Интером» и 4:0 с «Атлетико».
Букмекеры дают коэффициент 2.85 на то, что «ПСЖ» разгромит «Ботафого». 1.43 – бразильский клуб избежит разгрома.
Матч состоится 20 июня, начало – в 04:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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