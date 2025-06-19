Федерация дзюдо России подписала соглашение о сотрудничестве с «Фонбет»

«Фонбет» и Федерация дзюдо России подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписание произошло в рамках Петербургского международного экономического форума. Ключевая цель партнерства – развитие дзюдо в стране, вовлечение россиян в занятие боевыми искусствами и популяризация активного и здорового образа жизни.

«Совместно с компанией «Фонбет» мы реализуем целый ряд важных проектов: массовых, благотворительных и касающихся спорта высших достижений.

За почти три года сотрудничества нам удалось сделать уровень проведения всероссийских турниров еще выше, а также подарить болельщикам настоящий спортивный праздник – Континентальную лигу дзюдо», – заявил президент федерации Сергей Соловейчик.

«Фонбет» и ФДР сотрудничают с марта 2023 года. За это время БК стала партнером крупнейших соревнований по дзюдо.

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