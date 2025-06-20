«ПСЖ» сенсационно проиграл «Ботафого» (0:1) на КЧМ. На победу бразильцев давали 9.00, на отсутствие голов у парижан – 10.00

«ПСЖ» проиграл «Ботафого» (0:1) во втором туре клубного чемпионата мира.

Букмекеры не верили в победу бразильского клуба – на успех «Ботафого» в прематче давали коэффициент 9.00. «ПСЖ» котировался явным фаворитом встречи за 1.30.

Парижане не забили впервые с 5 марта – тогда было поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:1. Коэффициент 10.00 давали на то, что «ПСЖ» не забьет «Ботафого».

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