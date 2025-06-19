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  • BetBoom поделился итогами РПЛ: почти 10 000 000 рублей выигрыша с одинара и спасение экспресса с кф 1 117 благодаря акции «РПЛ 2:0»!
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BetBoom поделился итогами РПЛ: почти 10 000 000 рублей выигрыша с одинара и спасение экспресса с кф 1 117 благодаря акции «РПЛ 2:0»!

Букмекерская компания BetBoom подвела беттинг-итоги Российской Премьер-Лиги. Крупнейший выигрыш был получен одним из клиентов благодаря ставке на победу с форой (+3) «Крыльев Советов» в матче против «Спартака». Матч стартовал максимально нервно для беттора – уже на 10-ой минуте защитник самарцев Бейл получил красную. К исходу первого тайма «Спартак» уже вел 0:2, а в начале второй половины хозяева получили второе удаление. Для захода ставки клиенту BetBoom нужно было, чтобы «Крылья» не пропустили третий мяч до конца матча, играя в формате «9 на 11». В итоге хозяева смогли удержать нужную разницу и принесли беттору 9 540 000 рублей выигрыша.

Самый высокий выигрышный коэффициент один из бетторов поймал благодаря экспрессу сразу из четырех матчей 17-го тура РПЛ. Клиент BetBoom собрал купон из гостевых побед «Крыльев» над «Зенитом», «Спартака» над «Краснодаром», «Химок» над «Локо» и «Рубином» над ЦСКА. Стоит отметить, что экспресс должен был проиграть, так как «Рубин» не смог одолеть ЦСКА. Но, благодаря акции «РПЛ 2:0», BetBoom рассчитал ставку на казанцев, как выигрышную, так как гости вели по ходу встречи в два мяча. Итоговый коэффициент экспресса составил 1 117.06. Со ставки всего в 500 рублей клиент выиграл 558 528 рублей.

Наиболее популярным матчем среди клиентов стало противостояние «Локомотива» и ЦСКА в рамках предпоследнего тура чемпионата. Игра оправдала выбор бетторов и получилась одной из самых зрелищных в этом сезоне РПЛ. В первом тайме «Локомотив» повел 2:0 при этом забив двумя единственными ударами в сторону ворот за 45 минут. В начале второго тайма ЦСКА отыграл один мяч, а уже в концовке Кисляк сравнял счет. В итоге матч так и закончился со счетом 2:2.

Чаще всего бетторы ставили на матчи «топов» чемпионата: «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА и «Локомотива». Отметим, что в список не попало «Динамо», хотя по итогу сезона РПЛ команда вошла в топ-5 лиги, обогнав «Локомотив».

Главными претендентами на победу в чемпионате по мнению пользователей BetBoom стали «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». Отметим, что из этой тройки победа команды Мусаева в РПЛ шла с самым высоким коэффициентом. BetBoom давал на чемпионство «Краснодар» кф 12, тогда как золото «Зенита» и «Спартака» были за 1.6 и 8 соответственно. Сезон получился довольно конкурентным – за 30 туров лидер чемпионата сменился восемь раз. Но главное противостояние в сезоне было между «Зенитом» и «Краснодаром». После шестого тура обе команды не покидали первую тройку таблицы, а по итогам сезона подопечные Мусаева выиграли чемпионство с разницей в одно очко.

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