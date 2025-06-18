Трент дебютирует за «Реал» в матче против «Аль-Хилаля». 2.72 – забьет или отдаст ассист
Трент Александер-Арнольд дебютирует за «Реал» в матче против «Аль-Хилаля» на КЧМ.
26-летний англичанин попал в стартовый состав мадридского клуба.
Букмекеры дают коэффициент 2.72 на то, что Трент отличится или отдаст голевую передачу в дебютном матче за «Реал».
Матч состоится 18 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости