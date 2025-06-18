Трент дебютирует за «Реал» в матче против «Аль-Хилаля». 2.72 – забьет или отдаст ассист

Трент Александер-Арнольд дебютирует за «Реал» в матче против «Аль-Хилаля» на КЧМ.

26-летний англичанин попал в стартовый состав мадридского клуба.

Букмекеры дают коэффициент 2.72 на то, что Трент отличится или отдаст голевую передачу в дебютном матче за «Реал».

Матч состоится 18 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

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