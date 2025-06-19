Месси не забивает 3 матча подряд. 2.60 – забьет «Порту», 11.50 – сделает дубль
«Интер Майами» и «Порту» встретятся на клубном чемпионате мира.
Нападающий американского клуба Лионель Месси не забил в трех последних матчах за клуб и сборную Аргентины.
Букмекеры дают коэффициент 1.44 на то, что Месси не забьет «Порту». На гол аргентинца дают 2.60, на дубль – 11.50, на 3+ гола – коэффициент 50.00.
Матч состоится 19 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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