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Андрей Кириленко: «Надеюсь, в ближайшее время Минспорт даст РФБ критерии распределения средств из Российского спортивного фонда»

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о создании Российского спортивного фонда (РСФ).

Фонд будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок.

«Я надеюсь, в ближайшее время Министерство спорта даст эти критерии – каким образом федерации смогут обращаться в этот фонд, какие заявки будут поддержаны, а какие – нет, на что стоит сделать акцент.

Если возвращаться к прошедшим пяти годам работы – у нас огромное количество проектов, которые благодаря ЕРАИ заработали и получили поддержку на долгое время. Эти проекты связаны с инфраструктурой, с регионами, с адаптивным баскетболом, а также с различными международными инициативами», – заявил Кириленко.

Государственная дума приняла во 2-м и 3-м чтениях законопроект о создании РСФ.

Минспорт меняет правила игры – забирает букмекерские миллиарды. Законопроект приняли в третьем чтении в Госдуме

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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