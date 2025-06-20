Андрей Кириленко: «Надеюсь, в ближайшее время Минспорт даст РФБ критерии распределения средств из Российского спортивного фонда»

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о создании Российского спортивного фонда (РСФ).

Фонд будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок.

«Я надеюсь, в ближайшее время Министерство спорта даст эти критерии – каким образом федерации смогут обращаться в этот фонд, какие заявки будут поддержаны, а какие – нет, на что стоит сделать акцент.

Если возвращаться к прошедшим пяти годам работы – у нас огромное количество проектов, которые благодаря ЕРАИ заработали и получили поддержку на долгое время. Эти проекты связаны с инфраструктурой, с регионами, с адаптивным баскетболом, а также с различными международными инициативами», – заявил Кириленко.

Государственная дума приняла во 2-м и 3-м чтениях законопроект о создании РСФ.

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