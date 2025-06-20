Коэффициент на ничью в матче «Интер Майами» – «Палмейрас» обвалился в 2 раза за сутки. Обе команды выйдут в плей-офф при таком исходе
Букмекеры ожидают, что «Интер Майами» и «Палмейрас» сыграют вничью в 3-м туре группового этапа КЧМ.
По итогам двух туров в группе А у «Интера» и «Палмейраса» по 4 очка, у «Порту» и «Аль-Ахли» – по одному. В третьем туре лидеры группы сыграют между собой – ничья выведет обе команды в плей-офф.
За сутки коэффициент на ничью в матче обвалился в два раза – с 4.50 до 2.20.
Игра состоится 24 июня и начнется в 04:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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