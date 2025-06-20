Депутат Метелев: «С нелегальными букмекерами ничего сделать нельзя, они сидят в офшорах на Кипре. Будем вводить ответственность для тех, кто содействует им в России»

В Госдуме предложили ввести ответственность за содействие офшорным операторам азартных игр.

По словам председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, нелегальные операторы, находящиеся в офшорных зонах, недосягаемы для российского правосудия.

«С самими компаниями ничего сделать нельзя, они сидят все в офшорах на Кипре. Поэтому мы будем вводить ответственность для тех, кто содействует таким организациям в России», – сказал Метелев.

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