Депутат Метелев: «С нелегальными букмекерами ничего сделать нельзя, они сидят в офшорах на Кипре. Будем вводить ответственность для тех, кто содействует им в России»
В Госдуме предложили ввести ответственность за содействие офшорным операторам азартных игр.
По словам председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, нелегальные операторы, находящиеся в офшорных зонах, недосягаемы для российского правосудия.
«С самими компаниями ничего сделать нельзя, они сидят все в офшорах на Кипре. Поэтому мы будем вводить ответственность для тех, кто содействует таким организациям в России», – сказал Метелев.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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