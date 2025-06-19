Бублик выбил Синнера с турнира в Галле – после первого сета на победу давали 17.00
Александр Бублик обыграл Янника Синнера в трех сетах во втором круге Terra Wortmann Open в немецком Галле.
Итальянец шел явным фаворитом перед игрой, а победа Бублика котировалась за 5.50. Первый сет остался за Синнером – 6:3, и на его поражение букмекеры давали коэффициент 17.00.
Следующие два сета выиграл Бублик – 6:3, 6:4. Он вышел в четвертьфинал турнира.
На этой стадии соперником Бублика станет чешский теннисист Томаш Махач, который в двух сетах победил Фабиана Марожана.
Также в четвертьфинале сыграют два россиянина: Даниил Медведев – против американца Алекса Микельсена, Карен Хачанов – против Томаса Мартина Этчеверри.
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Опубликовал: Михаил Морозов
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