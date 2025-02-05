$18 млрд потратили граждане Армении на азартные игры в 2024-м. Общая сумма ставок выросла в 17 раз за 6 лет

За прошлый год граждане Армении потратили на азартные игры сумму, превышающую 18 миллиардов долларов.

По данным Комитета государственных доходов, общая сумма ставок в 2024-м увеличилась в 17 раз по сравнению в 2018 годом.

«98% этой суммы – 7 трлн 94 млрд драмов ($17,9 млрд) – возвращены участникам игры в качестве выигрышей», – сообщили в Комитете госдоходов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинин отметил, что правительство пытается создать препятствия, но не может полностью запретить азартные игры, поскольку они распространены во всем мире.

«Если не сделают ставки в Армении, сделают их в другой стране. Это ставки в интернете. А если мы ограничим интернет, я уверен, будет много комментариев о том, что мы ограничиваем свободу людей, что это «диктаторский» шаг», – заявил Пашинян.

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