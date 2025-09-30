  • Спортс
  • «Ливерпуль» проигрывает «Галатасараю» (0:1) после первого тайма. На камбэк англичан дают 2.90
«Ливерпуль» проигрывает «Галатасараю» (0:1) после первого тайма. На камбэк англичан дают 2.90

«Галатасарай» побеждает «Ливерпуль» во 2-м туре общего этапа ЛЧ (1:0, перерыв).

Единственный гол в первом тайме забил форвард хозяев Виктор Осимхен – он отличился с пенальти на 16-й минуте.

В перерыве букмекеры дают коэффициент 2.90 на победу «Ливерпуля». 2.45 – «Галатасарай» удержит победу, 3.15 – будет ничья.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
