Рэшфорд перешел из «МЮ» в «Астон Виллу». Он забьет не больше 4 голов до конца сезона АПЛ, считают букмекеры

«Астон Вилла» арендовала Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» до конца текущего сезона.

Нападающий провел 15 игр в этом сезоне АПЛ и забил 4 гола.

БЕТСИТИ дает коэффициент 1.60 на то, что Рэшфорд забьет не больше 4 мячей до конца сезона. На 5+ голов 27-летнего форварда дают 2.20.

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