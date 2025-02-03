Рэшфорд перешел из «МЮ» в «Астон Виллу». Он забьет не больше 4 голов до конца сезона АПЛ, считают букмекеры
«Астон Вилла» арендовала Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» до конца текущего сезона.
Нападающий провел 15 игр в этом сезоне АПЛ и забил 4 гола.
БЕТСИТИ дает коэффициент 1.60 на то, что Рэшфорд забьет не больше 4 мячей до конца сезона. На 5+ голов 27-летнего форварда дают 2.20.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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