«Челси» разгромил «Вест Хэм» в двух матчах подряд. 3.00 – очередная крупная победа
«Челси» примет «Вест Хэм» в рамках 24-го тура чемпионата Англии.
«Синие» победили в двух последних лондонских дерби с крупным счетом – 5:0 и 3:0.
Букмекеры дают коэффициент 3.00 на очередную разгромную победу «Челси» и 1.35 – на обычную победу. «Вест Хэм» котируется явным аутсайдером за 7.40.
Матч состоится 3 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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