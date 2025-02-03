«Челси» разгромил «Вест Хэм» в двух матчах подряд. 3.00 – очередная крупная победа

«Челси» примет «Вест Хэм» в рамках 24-го тура чемпионата Англии.

«Синие» победили в двух последних лондонских дерби с крупным счетом – 5:0 и 3:0.

Букмекеры дают коэффициент 3.00 на очередную разгромную победу «Челси» и 1.35 – на обычную победу. «Вест Хэм» котируется явным аутсайдером за 7.40.

Матч состоится 3 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

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