«Арсенал» – «Ман Сити»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу
2 февраля в матче 24-го тура АПЛ встретятся «Арсенал» и «Ман Сити». Игра пройдёт в Лондоне и начнется в 19:30 мск.
«Арсенал» сейчас главный конкурент «Ливерпуля» в борьбе титул. Команда Микеля Артеты занимает второе место в таблице, уступая мерсисайдцам шесть очков.
«Ман Сити» находится на четвертой строчке. Коллектив Пепа Гвардиолы преодолел кризис и не проигрывает в чемпионате уже шесть матчей – четыре победы и две ничьи.
Прошлая очная встреча на «Эмирейтс» завершилась победой «Арсенала» со счетом 1:0, а в первом круге текущего сезона была ничья 2:2.
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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом столичный клуб. На победу «Арсенала» предлагают коэффициент 2.00, на успех гостей дают 4.10, вероятность ничьи оценивается в 3.60.
На тотал голов больше 2.5 можно поставить с кэфом 1.79, на ТМ 2.5 предлагают 2.10, обмен голами можно взять за 1.66.
Бетторы БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно победителя. На хозяев отдано 40% от общего числа ставок на исход, 25% ушло на ничью, на успех гостей пришлось 35% ставок.
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