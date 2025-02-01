«Арсенал» – «Ман Сити»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу

2 февраля в матче 24-го тура АПЛ встретятся «Арсенал» и «Ман Сити». Игра пройдёт в Лондоне и начнется в 19:30 мск.

«Арсенал» сейчас главный конкурент «Ливерпуля» в борьбе титул. Команда Микеля Артеты занимает второе место в таблице, уступая мерсисайдцам шесть очков.

«Ман Сити» находится на четвертой строчке. Коллектив Пепа Гвардиолы преодолел кризис и не проигрывает в чемпионате уже шесть матчей – четыре победы и две ничьи.

Прошлая очная встреча на «Эмирейтс» завершилась победой «Арсенала» со счетом 1:0, а в первом круге текущего сезона была ничья 2:2.

В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом столичный клуб. На победу «Арсенала» предлагают коэффициент 2.00 , на успех гостей дают 4.10 , вероятность ничьи оценивается в 3.60 .

На тотал голов больше 2.5 можно поставить с кэфом 1.79 , на ТМ 2.5 предлагают 2.10 , обмен голами можно взять за 1.66 .

Бетторы БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно победителя. На хозяев отдано 40% от общего числа ставок на исход, 25% ушло на ничью, на успех гостей пришлось 35% ставок.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с гарантированным бонусом до 2000 ₽!