Дмитрий Сергеев об уходе из PARI: «Давно говорил про необходимость работы на других рынках»
Дмитрий Сергеев прокомментировал свой уход из букмекерской компании PARI.
27 января Сергеев сообщил в соцсетях о том, что стал руководителем компании 9RED.
«Коллеги, отвечаю на массовые запросы по моему посту в одной зарубежной социальной сети.
Структура компаний меняется. Я давно говорил про необходимость работы на других рынках. 9RED – управляющая не операционная компания, СЕО которой я стал. Управляющая – значит управляет проектами в igaming-индустрии в различных регионах мира.
Руководителем (СЕО) PARI вот уже много лет является Руслан Медведь, о чем уже было множество публикаций и его интервью.
Лимассол ждет, переезд будет непростым, может к концу года управлюсь», – написал Сергеев в телеграме.
Сергеев работал в PARI с апреля 2022-го по январь 2025 года. Он занимал должность управляющего партнера букмекера.
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