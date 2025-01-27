Дмитрий Сергеев покинул PARI и стал руководителем компании 9RED

Дмитрий Сергеев стал руководителем компании 9RED.

«Счастлив поделиться тем, что я стал CEO компании 9RED! Подробности в ближайшее время», – написал Сергеев на своей странице в Linkedin.

В профиле Сергеева на Linkedin указано, что он покинул пост управляющего партнера БК PARI. Он работал в компании с апреля 2022-го по январь 2025 года.

Компания 9RED предоставляет услуги стратегического управления в сфере гемблинга и располагается на Кипре.

Ставочная вики Спортса

Семь кандидатов на место Постекоглу: Силва, Хави, Саутгейт и неожиданный фаворит