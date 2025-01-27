Дмитрий Сергеев покинул PARI и стал руководителем компании 9RED
Дмитрий Сергеев стал руководителем компании 9RED.
«Счастлив поделиться тем, что я стал CEO компании 9RED! Подробности в ближайшее время», – написал Сергеев на своей странице в Linkedin.
В профиле Сергеева на Linkedin указано, что он покинул пост управляющего партнера БК PARI. Он работал в компании с апреля 2022-го по январь 2025 года.
Компания 9RED предоставляет услуги стратегического управления в сфере гемблинга и располагается на Кипре.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «Вредный букмекер»
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