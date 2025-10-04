У «Ахмата» нет поражений в РПЛ при Черчесове. 150.00 – грозненцы больше не проиграют в чемпионате в этом сезоне

Букмекеры открыли специальную линию на «Ахмат».

Грозненцы начали этот сезон с 4 поражений подряд во всех турнирах. После этого клуб уволил тренера Александра Сторожука и назначил Станислава Черчесова. Экс-тренер сборной России ни разу не проиграл в первых семи матчах Мир РПЛ после назначения.

БК «Тенниси» открыл линию «Эффект Черчесова». Если «Ахмат» больше не проиграет до конца этого чемпионата, сыграет коэффициент 150.00.

Следующий матч в РПЛ грозненцы проведут с «Краснодаром». Встреча состоится 4 октября, начало – в 17:30 мск.

