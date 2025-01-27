В Турции заблокировали 233 тысячи нелегальных сайтов азартных игр в 2024 году

233 тысячи нелегальных игорных сайтов заблокировали в Турции в 2024 году, сообщает Daily News.

Большинство заблокированных веб-сайтов (56%) были созданы в США, 17% - в Армении, 6% - в Нидерландах.

По сравнению с 2023 годом число заблокированных гемблинг-сайтов выросло почти в полтора раза. Годом ранее под блокировку попали 168 тысяч доменов.

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