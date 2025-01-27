В Турции заблокировали 233 тысячи нелегальных сайтов азартных игр в 2024 году
233 тысячи нелегальных игорных сайтов заблокировали в Турции в 2024 году, сообщает Daily News.
Большинство заблокированных веб-сайтов (56%) были созданы в США, 17% - в Армении, 6% - в Нидерландах.
По сравнению с 2023 годом число заблокированных гемблинг-сайтов выросло почти в полтора раза. Годом ранее под блокировку попали 168 тысяч доменов.
Семь кандидатов на место Постекоглу: Силва, Хави, Саутгейт и неожиданный фаворит
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Daily News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем