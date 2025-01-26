«Тоттенхэм» проиграл «Лестеру», хотя котировался явным фаворитом – 1:2. В лайве на победу «лис» зашел коэффициент 12.00
«Тоттенхэм» дома уступил «Лестеру» в 23-м туре АПЛ (1:2).
В прематче «шпоры» котировались явными фаворитами за 1.53. На победу «лис» давали 5.20. В лайве при счете 1:0 в пользу «Тоттенхэма» коэффициент на «Лестер» поднялся до 12.00.
«Шпоры» не побеждают дома в 7 играх подряд в АПЛ. «Лестер» выиграл на выезде впервые за 5 матчей в Премьер-лиге.
Опубликовала: Венера Кравченко
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