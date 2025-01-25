Победа Киз – самая большая сенсация Australian Open минимум с 1992 года по версии букмекеров
Мэдисон Киз обыграла Арину Соболенко в финале Australian Open-2025 (6:3, 2:6, 7:5).
Победа 29-летней теннисистки – одна из главных сенсаций австралийского Большого шлема как минимум с 1992 года. Ее победа перед стартом турнира оценивалась букмекерами в 71.00.
До этого самыми неожиданными чемпионками Australian Open по версии букмекеров были Анжелик Кербер в 2016-м и Дженнифер Каприати в 2001-м (по 51.00).
Интересно, что победа Киз на AO-2014, где она дошла до полуфинала, оценивалась букмекерами в 67.00.
Опубликовал: Максимилиан Алфимов
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