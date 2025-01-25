«Лейпциг» и «Байер» забили 4+ гола в 3 очных матчах подряд. 2.45 – продление тренда
«Лейпциг» примет «Байер» в 19-м туре Бундеслиги.
«Байер» – фаворит с коэффициентом 1.86. На «Лейпциг» дают 4.20, на ничью – 4.10.
Букмекеры ожидают, что игра получится результативной. В 3 матчах подряд между этими командами было забито 4+ мяча.
Тотал больше 2,5 голов идет за 1.60, а тотал больше 3,5 оценивается в 2.45.
Матч пройдет 25 января. Начало – в 17:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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