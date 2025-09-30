«Галатасарай» не проигрывает дома 22 матча подряд. 2.20 – не уступят «Ливерпулю»
«Галатасарай» примет «Ливерпуль» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Турецкий клуб не проигрывает дома на протяжении 22 матчей. Кроме того, «Галатасарай» выиграл 8 последних встреч на своем поле.
Букмекеры дают коэффициент 4.96 на победу «Галатасарая» над «Ливерпулем» и 2.20 – на непоражение. 1.63 – английский клуб победит.
Матч состоится 30 сентября и начнется в 22:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
