«Байер» выиграл 11 матчей подряд. 3.20 – обыграют «Атлетико» в Лиге чемпионов

«Атлетико» примет «Байер» в 7-м туре общего этапа Лиг чемпионов.

Клуб из Германии выиграл 11 матчей подряд во всех турнирах. У «Атлетико» на выходных прервалась 15-матчевая победная серия.

Букмекеры считают мадридский клуб небольшим фаворитом встречи за 2.36. На ничью можно поставить за 3.30, на победу «Байера» – за 3.20.

Матч состоится 21 января и начнется в 23:00 по московскому времени.

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