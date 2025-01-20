«Челси» 5 матчей подряд не побеждает в АПЛ. 3.00 – «Вулверхэмптон» не проиграет
«Челси» примет «Вулверхэмптон» в рамках 22-го тура чемпионата Англии.
Лондонский клуб не побеждает в АПЛ на протяжении 5 матчей – 2 поражения и 3 ничьи.
Букмекеры дают коэффициент 3.00 на то, что «Вулверхэмптон» сегодня не проиграет. На победу «Челси» можно поставить за 1.43.
Матч состоится 20 января и начнется в 23:00 мск.
Напоминаем, как дела в ЛЧ: «Ливерпуль» – лидер, «Барса» уже вышла, в 1/8 финала пока не ждут «Реал», «ПСЖ» и «Сити»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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